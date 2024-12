Ue, Meloni: fatti smentiscono mantra presunto isolamento Italia

Roma, 17 dic. (askanews) – “E’ il primo Consiglio europeo della nuova legislatura, il primo presieduto da Costa che ha manifestato la volontà di rendere i lavori più snelli e concreti”, focalizzandosi su temi “di carattere strategico senza adentrarsi in questioni di dettaglio. Un’impostazione che condivido molto perchè di fronte a sfide nuove e al concreto rischio di marginalizazione se non di irrilevanza” dell’Ue c’è “bisogno di focalizzare l’attenzione sulla missione dell’Ue partendo dalle ragioni profonde che ci tengono insieme”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo di giovedì a Bruxelles. Prosegue “il mantra del presunto isolamento dell’Italia” ma “i fatti dimostrano il contrario”: “per numerosi osservatori internazionali il governo è centrale in numerose dinamiche ed è un cambiamento positivo che dovrebbe inorgoglire ogni italiano”. Ha aggiunto la premier.