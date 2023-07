Ue: Meloni, 'favorire crescita, tenere conto di investimenti strategici in patto stabilità'

Varsavia, 05 lug. – (Adnkronos) – L'Ue va "verso la revisione della governance economica, il patto di stabilità e crescita. Ovviamente deve andare, dal nostro punto di vista, soprattutto a sostegno della crescita". Lo sottolinea la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando accanto al premier polacco Mateusz Morawiecki, al Park Lazienki di Varsavia al termine del bilaterale.

"Perché, se non si sostiene la crescita – continua Meloni – diventa impossibile anche garantire stabilità, particolarmente per quelle nazioni che sono più indebitate. E non si può, nel momento in cui si discute la governance economica dell'Unione Europea, non tenere conto delle scelte strategiche che l'Europa fa. Se l'Europa fa la scelta strategica della transizione verde, se fa la scelta strategica della transizione digitale, se fa la stessa scelta strategica di rafforzare la sua difesa, poi non può non considerare nella sua governance il valore degli investimenti che le nazioni fanno su questi grandi obiettivi". Si tratta, prosegue, di "un'altra materia sulla quale Italia e Polonia sono assolutamente dalla stessa parte, così come sulla flessibilità nell'utilizzo dei fondi esistenti, che serve a bilanciare, senza creare disequilibri nel mercato interno, le scelte che sono state fatte sull'allentamento delle norme sugli aiuti di Stato".