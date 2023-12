Ue: Meloni, 'il mio non era attacco a Draghi ma a Pd'

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Non è un attacco a Draghi ma al Partito Democratico, che come al solito pensa che tutto il lavoro che il presidente del Consiglio Draghi ha fatto si riassuma nella fotografia con Francia e Germania. Non è la foto con Macron e Scholz che determina il la...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Non è un attacco a Draghi ma al Partito Democratico, che come al solito pensa che tutto il lavoro che il presidente del Consiglio Draghi ha fatto si riassuma nella fotografia con Francia e Germania. Non è la foto con Macron e Scholz che determina il lavoro di Draghi. Lui non c’entra niente, anzi ho rispettato la sua fermezza di fronte alle difficoltà che aveva nella sua maggioranza. Il suo lavoro non si può risolvere in una fotografia accanto ai leader di Parigi e Berlino”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, a margine del dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

"Era un attacco al PD secondo il quale la politica estera è solo farsi le foto con Francia e Germania, quando invece questo Governo rivendica l’abilità di riuscire a dialogare con tutti in Europa e anche a livello internazionale. L’intenzione non era certo quella di attaccare Draghi e ancora di meno di attaccare l’impulso che Draghi è riuscito a dare nel sostegno europeo all’Ucraina", rimarca ancora la presidente del Consiglio.