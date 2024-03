Ue, Meloni: in Consiglio europeo non ho visto clima di guerra

Roma, 22 mar. (askanews) - Il clima di 'guerra' "che ho letto su alcuni organi di stampa non è quello che ho visto. Certo siamo in un conflitto e nessuno affronta le questioni con leggerezza o non ponendosi il tema del passo successivo o anche del lungo termine", infatti, "con il bilancio plurienna...

Roma, 22 mar. (askanews) – Il clima di ‘guerra’ “che ho letto su alcuni organi di stampa non è quello che ho visto. Certo siamo in un conflitto e nessuno affronta le questioni con leggerezza o non ponendosi il tema del passo successivo o anche del lungo termine”, infatti, “con il bilancio pluriennale abbiamo avuto un’ottica di medio periodo. Non prendiamo decisioni a cuor leggero ma non ho visto un clima diverso rispetto ai precedenti Consigli, con preoccupazioni su possibili escalation, ‘mettiamoci l’elmetto in testa per combattere o i cittadini sono in pericolo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un doorstep al termine del Consiglio europeo.