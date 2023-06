Ue, Meloni in Moldavia: non c'è un'Europa di serie A e una di serie B

Ue, Meloni in Moldavia: non c'è un'Europa di serie A e una di serie B

Bulboaca, 1 giu. (askanews) – “L’Europa è soprattutto una civiltà, fondata su valori come la libertà e l’uguaglianza tra gli uomini. Non c’è un’Europa di serie A e di serie B ma, come diceva Giovanni Paolo II, è un’Europa che ha bisogno di respirare con due polmoni, quello Occidentale e quello Orientale”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arrivando al summit della Comunità politica europea in Moldavia.

Questo vertice è molto importante per ribadire alcune cose fondamentali” a cominciare dal fatto che “l’Europa è soprattutto una civiltà”, “tutto questo assume un significato nel momento in cui ci troviamo qui nell’attuale contesto, ci troviamo con il presidente Zelensky e con l’Ucraina che difende quel valore di libertà, lo facciamo qui in Moldova che è un’altra nazione minacciata e sarebbe a sua volta coinvolta in una sorta di domino, se gli ucraini non si fossero difesi come stanno facendo, e lo facciamo anche in un momento in cui quelle crisi hanno messo a nudo le criticità europee anche in tema di approvvigionamento energetico, di interconnettività” ha aggiunto Meloni.

“Io credo che il grande messaggio oggi sia soprattutto un messaggio di apertura vera a quelle nazioni che europee sono ed europee vogliono essere a 360 gradi: Ucraina, Moldova, Georgia, Balcani occidentali, tutte sfide che non direi di ingresso nell’Unione europea ma di ricongiungimento che l’Italia sostiene”.