Ue, Meloni: incarico Fitto conferma ritrovata centralità Italia

Roma, 3 dic. (askanews) – “La logistica ha un ruolo strategico per l’economia italiana ed è particolarmente importante che il settore dei trasporti rientri tra quelle deleghe strategiche, insieme all’economia del mare, l’agricoltura, la pesca, il turismo che Raffaele Fitto sarà chiamato a coordinare nel suo nuovo ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Incarico estremamente significativo che conferma la ritrovata centralità dell’Italia nel contesto europeo all’altezza del nostro ruolo, come Stato fondatore, seconda manifattura, terza economia del continente”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un video messaggio all’assemblea di Alis, l’Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile.

“Il governo farà tesoro degli spunti e delle proposte che emergeranno dai vostri lavori. Siamo certi che non farete mai mancare il vostro contributo per rendere l’Italia più forte, più solida e anche un po più orgogliosa di sé stessa”, ha concluso la premier.