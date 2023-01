Ue: Meloni, 'insieme per futuro di pace e sicurezza'

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Voglio congratularmi con Petr Fiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE". La presidenza ceca "è stata una guida sicura in un contesto molto delicato per l’Europa e il mondo. Continueremo a lavorare insieme pe...

(Adnkronos) – "Voglio congratularmi con Petr Fiala per il lavoro svolto durante il semestre di Presidenza del Consiglio UE". La presidenza ceca "è stata una guida sicura in un contesto molto delicato per l’Europa e il mondo. Continueremo a lavorare insieme per costruire un futuro di pace e sicurezza". Lo scrive in un tweet diretto al presidente del governo della Repubblica Ceca, Petr Fiala, il premier Giorgia Meloni. In un successivo 'cinguettio', il presidente del Consiglio ha augurato buon lavoro alla presidenza svedese.