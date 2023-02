Ue: Meloni, 'no a chi vuole rifilarci farina grillo, meglio bicchiere vi...

(Adnkronos) – “Questo governo è in prima linea nella difesa delle nostre eccellenze da chi vuole rifilarci la farina di grillo. A loro diciamo: 'no, meglio un bicchiere di vino'”. Così il premier Giorgia Meloni, intervenendo al Teatro Dal Verme di Milano a un'iniziativa per Attilio Fontana presidente.