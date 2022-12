Ue, Meloni: non parlo male dell'Italia all'estero, è mia postura

Roma, 14 dic. (askanews) - "Sono presidente dei Conservatori europei ormai da tre anni ma non ho mai rilasciato un'intervista alla stampa straniera perchè stando all'opposizione non volevo parlare male dell'Italia fuori dai confini nazionali, è un fatto di postura e amore per la nazione". Così...