Ue: Meloni, 'Provenzano accusa commissione di decidere per interessi politici'

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – "Il collega Provenzano fa un riferimento che mi ha molto colpito, che riguarda il tema della modifica del Patto di stabilità e delle trattative che noi abbiamo aperto con la Commissione europea. Infatti dice il collega Provenzano: 'ma lei veramente pensa di poter portare a casa una riforma vantaggiosa, per esempio, in tema di nuova governance, con gli alleati con i quali si accompagna in Europa?' Scusi, collega Provenzano, lei mi sta dicendo che la Commissione europea decide come trattarti in base a valutazioni di carattere politico, cioè che le valutazioni, che la Commissione europea fa, non sono nell'interesse degli Stati nazionali ma nell'interesse dei partiti politici? Perché quella che lei fa, in questo caso, è un'accusa molto grave nei confronti della Commissione, che io non mi sento di condividere". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella sua replica alla Camera dopo il dibattito sulle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo.