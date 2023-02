Ue, Meloni ribadisce: Italia chiede flessibilità e fondo sovrano

Stoccolma, 3 feb. (askanews) – “In vista del prossimo Consiglio europeo ho ritenuto fosse opportuno venire in Svezia, che ha appena assunto la presidenza di turno del Consiglio europeo con un governo nuovo nato più o meno negli stessi giorni del nostro, stiamo raccontando la posizione italiana che per quanto riguarda la materia economica significa non limitarsi al tema degli aiuti di Stato che rischiano di produrre una difficoltà tra gli Stati che hanno un maggiore spazio fiscale e quelli che ne hanno meno.

In particolare la posizione italiana riguarda il tema della flessibilità dei fondi esistenti e di un fondo sovrano per aiutare le imprese europee”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando con i giornalisti a Stoccolma.

“Sulla migrazione – ha aggiunto – l’Italia ha richiamato l’attenzione sulla rotta Mediterranea e sulla difesa dei confini esterni, i documenti di partenza sono degli importanti passi avanti e stiamo avendo dei colloqui a 360 gradi per arrivare a delle sintesi possibili che possano tenere in conto gli interessi italiani”.