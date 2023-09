Ue: Meloni, ruolo Draghi da Von der Leyen? 'Buona notizia, non è contro governo'

Ue: Meloni, ruolo Draghi da Von der Leyen? 'Buona notizia, non è ...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – "E' una buona notizia", l'incarico assegnato da Ursula Von der Leyen a Mario Draghi, e "non è assolutamente" contro il governo. "E' un italiano autorevole e presumo avrà un occhio di riguardo per l'Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di 'Cinque minuti' nella puntata in onda questa sera su Rai1.