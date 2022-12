Ue: Meloni, 'serve accelerazione, non possiamo continuare con regole di oggi'

Ue: Meloni, 'serve accelerazione, non possiamo continuare con regole di ...

Roma, 29 dic (Adnkronos) – "Adesso serve a livello europeo, non solo italiano, un cambio di passo, una accelerazione e una visione completamente diversa".

Lo ha detto Giorgia Meloni, spiegando: "Possiamo continuare con le norme che abbiamo oggi? Penso agli aiuti di Stato, ai fondi per mettere in sicurezza le nostre aziende, ai tempi delle decisioni. Io credo di no".

"Questo dibattito è cominciato al Consiglio europeo, è molto interessante, deve andare avanti. Si deve ripartire dalla definizione delle catene di approvviggionamento", ha aggiunto la premier.