Ue, Meloni: su Patto stabilità ancora distanti ma possibile accordo

Bruxelles, 15 dic. (askanews) – Del Patto di stabilità “non si è discusso in Consiglio, sicuramente ci sono state interlocuzioni a margine. Le posizioni sono ancora abbastanza distanti. Non penso sia impossibile trovare un accordo, alla fine penso si possa e si debba trovare ma non posso dire che si sia ancora trovato”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio europeo.

L’Italia potrebbe mettere il veto sul Patto di stabilità? “Non la voglio mettere così. Io dico che non posso dare il mio ok a un Patto che non io ma nessun governo potrebbe rispettare, sarebbe ingiusto e inutile per noi. Dire ‘mettete il veto’ non è un buon modo per cercare una sintesi” ha aggiunto la premier.

“Cerco di trovare le condizioni di fare seriamente il mio lavoro, non chiediamo la modifica per gettare soldi dalla finestra ma fare quel che è giusto fare senza essere colpiti. Sarebbe miope non per l’Italia ma per l’Europa. Cerchiamo di coinvolgere più Paesi possibile”.

“Quello tra Patto di stabilità e ratifica del Mes è un link che vedo solo nel dibattito italiano. Sicuramente per noi fa la differenza sapere quali sono gli strumenti del Patto, ma non c’è una dimensione di ricatto. Non l’ho vista, nessuno ha mai posto la questione così” ha concluso Meloni.