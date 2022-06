Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Togliere il voto all'unanimità? Non so mica se noi a convenga. Conviene a chi è forte in Europa…". Così Giorgia Meloni a Rapallo al convegno dei Giovani Imprenditori. "Non sono convintissima nell'attuale scenario convenga all'Italia togliere il voto all'unanimità" in Europa.