Ue: Meloni, vinta battaglia su no vino e carne in 'lista nera' noci...

Ue: Meloni, vinta battaglia su no vino e carne in 'lista nera' noci...

Ue: Meloni, vinta battaglia su no vino e carne in 'lista nera' noci...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "E' stata la settimana in cui, a livello europeo, siamo riusciti a vincere la battaglia per non mettere il vino e la carne tra i prodotti considerati nocive per la salute, una battaglia che ci consente di difendere le nostre eccellenze agroalimentari e il made i...

Roma, 12 dic.

(Adnkronos) – "E' stata la settimana in cui, a livello europeo, siamo riusciti a vincere la battaglia per non mettere il vino e la carne tra i prodotti considerati nocive per la salute, una battaglia che ci consente di difendere le nostre eccellenze agroalimentari e il made in Italy: è un risultato che abbiamo portato a casa e siamo molto soddisfatti". Lo ha detto, nell'ormai consueto appuntamento su Facebook 'gli appunti di Giorgia', il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.