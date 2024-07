Ue: Meloni, 'voto Fdi non comprometterà ruolo Italia in Commissione'

Ue: Meloni, 'voto Fdi non comprometterà ruolo Italia in Commissio...

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta" di votare contro il bis di Ursula von der Leyen "possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea. L'Italia è un paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa con uno dei governi più solidi tra le grandi democrazie europee. Ed è sulla base di questo, e solo di questo, che si definisce il ruolo italiano". Così la premier Giorgia Meloni in un video in cui spiega la scelta di Fdi a Strasburgo.