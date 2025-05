Ue, Metsola: avanti su difesa e sicurezza, c'è maggioranza Parlamento

Milano, 29 mag. (askanews) – “Dobbiamo lavorare su una vera unione di difesa e sicurezza, rendendoci conto che non tutti gli Stati membri sono membri della Nato, alcuni sono neutrali, alcuni sono più preparati ma in tutti i paesi ci sono cittadini che attendono che prendiamo decisioni per loro. Io credo che in questa legislatura ci sia una maggioranza ampia nel Parlamento con questa posizione e possiamo andare avanti, per decenni non abbiamo avuto guerre sul nostro Continente, ma abbiamo una responsabilità che potremo difendere nel momento in cui si tornerà al voto”.

Lo ha detto Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo intervenendo a “Europa: domande aperte per un futuro comune” presso l’Università Cattolica di Milano.