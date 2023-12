Ue: Metsola, 'critiche Salvini? Sono qui in Italia per unire'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – "Io mi preoccupo di portare quanta più gente possibile al voto. Continueremo a lavorare con le forze pro europee anche nel prossimo Parlamento, sarà più difficile ma tanto più importante". Lo dice al Corriere della Sera la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, in visita nel sud d'Italia, rispondendo sull'ipotesi di un’alleanza tra i popolari e conservatori dopo le elezioni di giugno. Su questo tema, risponde alle parole del leader della Lega Matteo Salvini, da cui non ritiene di essere stata criticata: "Ho ottimi rapporti con tutti gli europarlamentari italiani, di tutti gli schieramenti politici".

"Ho grande rispetto per il lavoro che svolgono – spiega Metsola – possiamo non essere sempre d’accordo su tutto, ma questo rispetto per me è sacrosanto. Perché sono stati eletti dai cittadini italiani. Vengo in Italia con il messaggio di unire le persone, di avvicinare l’Europa ai cittadini, che è quello che tutti vogliamo. Sono qui per ascoltare, perché capisco le frustrazioni dei cittadini in alcuni dei nostri processi decisionali, voglio essere onesta su dove abbiamo fatto bene e dove possiamo fare meglio, e soprattutto voglio aiutare a trovare soluzioni costruttive".