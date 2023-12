Palermo, 5 dic. (Adnkronos) - "Troppo spesso parliamo di diritti e valori come se fossero concetti elevati che troviamo in qualche vecchio libro. Se questa crescente instabilità geopolitica ci ha insegnato qualcosa, è l'importanza di dimostrare ogni giorno perché sono ...

Palermo, 5 dic. (Adnkronos) – "Troppo spesso parliamo di diritti e valori come se fossero concetti elevati che troviamo in qualche vecchio libro. Se questa crescente instabilità geopolitica ci ha insegnato qualcosa, è l'importanza di dimostrare ogni giorno perché sono necessari e come possono fare la differenza nella vita delle persone. Mi vengono in mente due ex alunni di questa grande Università, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Hanno messo la loro vita prima di difendere la verità e la giustizia. Sono i miei eroi. Sono gli eroi dell'Italia. Sono gli eroi dell'Europa". Così la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola a Palermo.