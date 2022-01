Ue, Metsola si congratula: con Mattarella stabilità e unità

Roma, 31 gen. (askanews) – “Era una settimana che guardavamo un processo particolare in questo paese di come voi scegliete il presidente. Ma quando abbiamo visto il risultato dopo 7 anni di stabilità, penso che il presidente Mattarella può continuare sulla politica di unità e stabilità. Per noi, per il Parlamento Ue, per l’Unione europea, quando guardiamo ai prossimi due anni, ai prossimi anni ci saranno molte sfide e penso che il presidente Mattarella può guidare questo paese”: così la maltese Roberta Metsola, neo-presidente del Parlamento Ue, ospite di Che tempo che fa su Rai3, si è congratulata con il presidente Sergio Mattarella per la sua riconferma.