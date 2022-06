Ue, Michel: fiducioso su concessione status candidato a Ucraina

Milano, 23 giu. (askanews) – “È un momento decisivo per l’Europa, è una decisione geopolitica che prenderemo oggi, sono fiducioso che accorderemo lo status di candidati all’Ucraina e alla Moldovia”. Così il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha commentato la sessione al via nel pomeriggio del Consiglio Ue, in cui si deciderà se approvare la raccomandazione della Commissione europea di

concedere all’Ucraina e alla Moldova lo status di paesi candidati all’adesione all’Ue.