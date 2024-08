Ue: Montaruli (Fdi), 'profonda condivisione per nomina Fitto'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "La nomina di Raffaele Fitto come candidato italiano alla Commissione Europea da parte del governo Meloni non può che suscitare profonda condivisione. Fitto rappresenta la scelta ideale, grazie alla sua profonda esperienza nelle istituzioni europee e alla soli...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "La nomina di Raffaele Fitto come candidato italiano alla Commissione Europea da parte del governo Meloni non può che suscitare profonda condivisione. Fitto rappresenta la scelta ideale, grazie alla sua profonda esperienza nelle istituzioni europee e alla solida leadership dimostrata al Ministero. Questa designazione rappresenta un motivo di orgoglio per l’Italia, e sono convinta che saprà affrontare con successo le sfide che ci attendono, contribuendo al progresso dell’Europa e della nostra nazione. Rivolgo a Raffaele Fitto le mie più sincere congratulazioni e un caloroso augurio per questo importante incarico". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei Deputati, Augusta Montaruli.