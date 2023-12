Ue: Monti, 'allargamento imperativo ma si sta affrontando con troppa superficialità'

Roma, 13 dic. (Adnkronos) - L'allargamento dell'Unione europea "è un imperativo storico, ma mai, mai, mai si è parlato di allargamento nell'Unione europea in passato in modo così superficiale, impreparato, sbrigativo e pericoloso, sia perché non si son...

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – L'allargamento dell'Unione europea "è un imperativo storico, ma mai, mai, mai si è parlato di allargamento nell'Unione europea in passato in modo così superficiale, impreparato, sbrigativo e pericoloso, sia perché non si sono fatti passi avanti decenti, né c'è una prospettiva chiara per farlo per quanto riguarda la modifica delle regole di funzionamento interne all'Unione. E anche perché non abbiamo minimamente preparato in nessun Paese le opinioni pubbliche a questo allargamento di tanta portata". Lo ha sottolineato il senatore a vita Mario Monti, nel dibattito sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista del prossimo Consiglio europeo.

"E il lavoro -ha avvertito l'ex premier- risulterà perfettamente inutile, con tante illusioni create e poi cassate se le opinioni pubbliche in quei Paesi dove il referendum è necessario per i Trattati di adesione diranno di no. Quindi pensateci bene".