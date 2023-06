Ue: Moretti, 'Pd coerente, centrodestra predica bene e vota male'

Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Asap è un provvedimento fondamentale e strutturale per costruire la difesa europea e per dare ulteriore sostegno militare all’Ucraina. Il Pd aveva presentato degli emendamenti per non toccare i fondi del Pnrr; il centrodestra su quegli emendamenti si &egr...

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Asap è un provvedimento fondamentale e strutturale per costruire la difesa europea e per dare ulteriore sostegno militare all’Ucraina. Il Pd aveva presentato degli emendamenti per non toccare i fondi del Pnrr; il centrodestra su quegli emendamenti si è contraddetto votando contro ciò che il ministro Fitto si impegnava a fare e cioè non usare quei fondi". Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti a 'Omnibus', su La7.

"La destra in Europa ha votato contro i nostri emendamenti che avrebbero garantito che le risorse per armi e munizioni non sarebbero state prese dal Pnrr: servono voti, non parole -ha proseguito Moretti-. Dicono una cosa e poi fanno il contrario: noi siamo stati coerenti, in Italia e in Europa".

"Non è mai stato in discussione il voto favorevole del Pd al provvedimento nella sua complessità. Il nostro sostegno alla resistenza Ucraina è granitico; per arrivare alla pace è indispensabile rafforzare la resistenza di Kyev. La legittima astensione di 4 eurodeputati non significa voto contrario. In 10 abbiamo votato convintamente a favore. Per vivere in un”Europa libera e democratica è necessario realizzare una politica estera europea e una difesa comune”, ha sottolineato ancora Moretti.