Ue: Moretti (Pd), 'con 'cancer plan' strategia europea contro tumori'

Roma, 15 feb (Adnkronos) – "Oggi presentiamo all’aula un testo ambizioso, che contiene molte proposte decisive per gli anni a venire. La prevenzione, innanzitutto, ma anche la diagnosi precoce e i programmi di screening, le cure innovative e la ricerca, il reinserimento sociale dopo la malattia e il diritto all’oblio".

Lo ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti intervenendo in aula a Strasburgo per presentare il Cancer Plan.

"In una prospettiva più ampia credo che questo Piano dovrà essere inserito nella cornice di una vera Unione europea della salute, che dovremo costruire sui principi di equità nell’accesso; sul principio, fondamentale, che la salute e la cura sono per tutti, senza distinzioni sociali o territoriali -ha spiegato ancora-. Ancora troppe differenze esistono, anche in termini di lotta al cancro, tra paesi europei e anche all’interno degli stessi.

È inaccettabile che oggi in Europa si abbiano aspettative di vita così diverse a seconda di dove si nasce".

"Il valore della sanità pubblica, universale e di qualità, ritorna oggi evidente quando si discute di tumori. Ma anche di ricerca che sia indirizzata verso i bisogni dei pazienti e non verso interessi di parte. Abbiamo poi ricordato la connessione tra ambiente e tumori, sapendo che uno sviluppo sostenibile ci protegge anche da questa malattia e mettendo al centro una sana e corretta alimentazione , di cui la dieta mediterranea è pilastro assoluto”, ha aggiunto Moretti.