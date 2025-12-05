Ue multa X per 120 mln: viola regole pubblicità e accesso ai dati

Milano, 5 dic. (askanews) -“Oggi la Commissione ha inflitto una multa di 120 milioni di euro a X per violazione del Digital Services Act. Si tratta della prima multa in assoluto ai sensi del DSA”. Così il protavoce della Commissione Europea, Thomas Regnier, il quale ha spiegato che il social network controllato da Elon Musk, è accusato di mancato rispetto delle normative sulla trasparenza del Digital Services Act (Dsa) europeo, in particolare per opacità sulla pubblicità, il disegno potenzialmente ingannevole della spunta (badge) blu sulle utenze “certificate” e la mancanza di accesso pubblico ai dati per i ricercatori.

Bruxelles rimarca come sia la prima volta che viene comminata una multa a una società in base al regolamento Dsa.

Parallelamente, con un procedimento separato, la Commissione ha riferito di aver ricevuto gli impegni da parte di TikTok su trasparenza della pubblicità dei suoi servizi, sempre in base alle normative del Dsa.

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha commentato sul proprio profilo X la possibile decisione della Commissione europea di multare il social media di Musk, affermando che l’Ue “non dovrebbe attaccare le aziende americane per delle sciocchezze”, ma piuttosto “dovrebbe sostenere la libertà di espressione”.