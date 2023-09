Ue: Napoli (Az), 'destra ha fatto cadere governo, ora elogia Draghi europeo'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Gli elogi pelosi della destra per l’incarico a Mario Draghi di disegnare il futuro della competizione in Europa sono la manifestazione di un’ipocrisia senza misura. Il ministro Lollobrigida, con il consueto buon gusto che lo distingue, lo paragona con il...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Gli elogi pelosi della destra per l’incarico a Mario Draghi di disegnare il futuro della competizione in Europa sono la manifestazione di un’ipocrisia senza misura. Il ministro Lollobrigida, con il consueto buon gusto che lo distingue, lo paragona con il commissario Gentiloni per collocare Draghi su un altro livello. Tanti elogi, è bene ricordarlo, vengono da esponenti politici che a suo tempo fecero salti di gioia per la caduta del governo Draghi". Lo dichiara, in una nota, Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Si tratta ovviamente di persone del tutto digiune di un minimo galateo politico. La presidente Meloni, per dire, si è rivolta a Draghi per chiedergli 'un occhio di riguardo', esattamente come ha fatto qualche tempo fa con il commissario Gentiloni – prosegue -. Meloni ritiene dunque possibile che l’europeista e federalista Draghi possa disegnare il futuro dell’Europa in chiave nazionalista e italiana? Se Meloni lo ritiene possibile allora deve aver saltato qualche passaggio". "Draghi in Europa ha sempre operato contro gli egoismi e le chiusure nazionaliste. Da convinto federalista ed europeista non potrà che continuare su quella strada. Oggi festeggiano quanti, come Azione, sono federalisti ed europeisti nel loro Dna", conclude Napoli.