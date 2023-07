Ue: Nevi (Fi), 'con Tajani idea piano ambiente ma socialisti e verdi preferiscono vincoli'

Roma, 13 lug. - (Adnkronos) - "Abbiamo lanciato con Tajani l’idea di un grande piano europeo per l’ambiente, ma vedo che i socialisti, i verdi e compagnia cantante restano affezionati a imporre vincoli che mettono in crisi le nostre imprese”. Lo ha detto il vicepresidente vica...

Roma, 13 lug. – (Adnkronos) – "Abbiamo lanciato con Tajani l’idea di un grande piano europeo per l’ambiente, ma vedo che i socialisti, i verdi e compagnia cantante restano affezionati a imporre vincoli che mettono in crisi le nostre imprese”. Lo ha detto il vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a Coffee Break su La7.

“Noi vogliamo andare avanti nel ripristinare la biodiversità, nel fare infrastrutture ed investimenti per la tutela idrogeologica, ci mancherebbe altro. Questo – aggiunge – è doveroso nel rispetto di tutti i drammi che viviamo quasi quotidianamente. La differenza sta tutta nel come arrivare a questi obiettivi condivisi da tutti. Sicuramente non costruendo leggi che impongono vincoli agli agricoltori, agli imprenditori ed agli industriali mandandoli fuori mercato. Così non risolviamo un problema, ne affianchiamo un altro, quello della tenuta del sistema produttivo".