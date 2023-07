Ue: no Camera a direttiva anticorruzione, Pd 'dalla destra grave segnale'**

Roma, 19 lug (Adnkronos) - "Incredibile il voto contrario della destra, in Commissione Politiche Ue alla Camera, rispetto alla proposta di direttiva europea sulla lotta contro la corruzione". Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue della Camera."Nel giorno del...

Roma, 19 lug (Adnkronos) – "Incredibile il voto contrario della destra, in Commissione Politiche Ue alla Camera, rispetto alla proposta di direttiva europea sulla lotta contro la corruzione". Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche Ue della Camera.

"Nel giorno della commemorazione di Paolo Borsellino, vittima della strage di Via D'Amelio insieme agli agenti della scorta, la destra vota un parere motivato in cui contesta la necessità, l'opportunità, il valore aggiunto e le scelte di merito elaborate dalla Commissione, lanciando un segnale devastante di lassismo e indebolimento degli strumenti di contrasto alla criminalità in Italia e in Europa", aggiunge De Luca.