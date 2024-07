Ue, nuova campagna "Nutriamo la speranza"

Roma, 18 lug. (askanews) – La Commissione Europea ha lanciato “Nutriamo la speranza”, campagna di sensibilizzazione sull’importante ruolo dell’Ue nel finanziare operazioni di aiuto umanitario nelle aree più colpite , rivolta principalmente alla Generazione Z e ai Millennials,

Per il Rapporto Globale Crisi Alimentari 2023, ben 281,6 milioni di persone in 59 paesi affrontano una crisi alimentare acuta. Dal 2010, l’Ue combatte questa crisi e la campagna intende mettere in luce questi sforzi e rafforzare il legame tra i cittadini europei e le azioni umanitarie realizzate in loro nome.