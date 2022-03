Ue: P.De Luca, 'bene Gentiloni su sospensione e riforma Patto stabilità'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – "Sosteniamo con convinzione l'esigenza di una proroga della sospensione del Patto di Stabilità e consideriamo estremamente positiva l'apertura fornita al riguardo dal commissario europeo Gentiloni". Lo ha detto Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera, nel suo intervento durante l'audizione del Commissario economico europeo Paolo Gentiloni alle commissioni riunite Bilancio e Politiche Ue.

"È al contempo indispensabile avviare da subito, come ha riferito lo stesso commissario, una discussione concreta sulla revisione e riforma delle sue attuali regole che si rivelano obsolete e non più praticabili. È quanto mai urgente la necessità di trasformare il Patto di Stabilità e crescita in un Patto per la crescita sostenibile, che coniughi in modo ragionevole una traiettoria di riduzione graduale del debito, con l'esigenza di mantenere in piedi investimenti pubblici indispensabili per la tenuta e lo sviluppo economico degli Stati membri.

Si tratta per noi di una strada obbligata per affrontare le sfide di un mondo che è cambiato”.