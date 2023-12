Ue: Paita (Iv), 'su patto stabilità crolla castello di bugie Meloni'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – “Il governo si sta avvitando su se stesso: Meloni sosteneva che l'Italia avrebbe svolto un ruolo internazionale e aveva cercato di legare la ratifica del Mes alla trattativa sul patto di stabilità. Ora sta crollando il castello di bugie e propaganda che la premier aveva costruito”. Lo dice a Radio Anch'io su Radio Uno la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

“Se non ratifichiamo il Mes, e siamo gli unici a non farlo, e contestualmente apriamo una sacrosanta discussione sulla riforma del patto di stabilità, il cortocircuitò è prevedibile. Lo avrebbe capito chiunque – aggiunge Paita – l'unica a non averlo capito è stata Giorgia Meloni. Temo che sul patto di stabilità che per noi sarebbe fondamentale porteremo a casa poco, e alla fine il governo ratificherà comunque il Mes. Quella della maggioranza è tutta una strategia finalizzata alle elezioni europee, per dare un messaggio sovranista. Ma l'Italia da tutto questo otterrà vantaggi sul piano dell'autorevolezza internazionale? A mio avviso no”.