Ue: Panza (Lega), 'Di Maio esce da porta e rientra da finestra, vergognoso'

Milano, 23 apr. (Adnkronos) - “L’indicazione da parte di Bruxelles di Di Maio inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico è una scelta senza ritegno. Dopo tutti i danni fatti da Di Maio nei rapporti con il mondo arabo è più che una presa in giro, è un ...

Milano, 23 apr. (Adnkronos) – “L’indicazione da parte di Bruxelles di Di Maio inviato speciale dell’Ue per il Golfo Persico è una scelta senza ritegno. Dopo tutti i danni fatti da Di Maio nei rapporti con il mondo arabo è più che una presa in giro, è un attacco al Governo e un vero insulto agli italiani che lo avevano sonoramente bocciato alle elezioni. Uscito dalla porta italiana, rientra dalla finestra europea, assurdo". Così in una nota Alessandro Panza, europarlamentare della Lega.

"Gli italiani hanno votato: hanno scelto e continuano a scegliere il centrodestra, non sinistra o grillini. Sono sicuro che a Bruxelles avranno modo di apprezzare le profonde competenze di politica estera da parte di uno che quando faceva il Ministro non conosceva nemmeno il nome del presidente cinese. Alla faccia del merito, della competenza e della credibilità delle istituzioni Ue”.