Ue: Patuanelli, 'Pd incomprensibile su uso fondi Pnrr per armi, dice no ma vota sì'**

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – "In Europa il Pd vota sì all'emendamento per non impiegare il Pnrr nel riarmo. L'emendamento non passa ma il Pd vota sì al regolamento finale assieme alle destre: regolamento che quindi apre alla possibilità di usare il Pnrr per il riarmo. Comportamento per me incomprensibile". Così Stefano Patuanelli dei 5 Stelle su twitter.