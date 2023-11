Ue: Picierno, 'al lavoro per mettere al sicuro presente e futuro porto Gioia Tauro'

Ue: Picierno, 'al lavoro per mettere al sicuro presente e futuro porto G...

Roma, 9 nov. (Adnkronos) – "Grazie ad Antonio Parenti per l’importante e utilissimo chiarimento. Tutte le istituzioni europee sono al lavoro per mettere al sicuro il presente e il futuro del porto di Gioia Tauro". Così Pina Picierno del Pd, vicepresidente del Parlamento Ue, citando il capo della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia.