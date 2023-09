Ue: Picierno (Pd), 'Meloni e Salvini con Orban e Le Pen portano Italia a isolamento'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Mentre l'Italia è alle prese con la peggiore crisi migratoria degli ultimi anni, Meloni perde tempo su figli, madri, padri a Budapest con Orban, che in Europa ferma qualunque accordo sui migranti. Salvini si appresta ad accogliere Le Pen in grande stile....

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Mentre l'Italia è alle prese con la peggiore crisi migratoria degli ultimi anni, Meloni perde tempo su figli, madri, padri a Budapest con Orban, che in Europa ferma qualunque accordo sui migranti. Salvini si appresta ad accogliere Le Pen in grande stile. Alleanze inquietanti, che ci stanno isolando definitivamente in Europa". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo ed europarlamentare del Partito democratico, Pina Picierno.