Ue: Picierno (Pd), 'prossima legislatura dovrà essere costituente, riforme necessarie'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – "Dobbiamo percorrere l'ultimo miglio che porterà davvero l'Ue a essere una Unione politica e sociale. Dopo l'Europa dei padri fondatori e dopo l'Europa dell'euro è necessario un nuovo inizio europeista. Per questo la prossima legislatura europea dovrà essere realmente costituente. Le riforme infatti non sono più soltanto utili, ma sono necessarie". Lo ha detto Pina Picierno, eurodeputata del Partito democratico e vicepresidente del Parlamento europeo, intervenendo al Meeting di Rimini, durante il convegno 'Europa unita? Nuove energie per il vecchio continente'.

"Occorre una riforma del ruolo del Parlamento – prosegue – affinché sia sede di iniziativa legislativa e unica istituzione democraticamente eletta. E' necessaria una riforma del ruolo della Commissione, che deve essere espressione compiuta del governo del continente. Bisogna superare definitivamente il vincolo dell’unanimità, che non solo rallenta o addirittura impedisce di prendere le decisioni, ma attribuisce a un qualunque premier di un qualunque Paese lo stesso peso degli altri 26 Paesi messi insieme. Non c’è in questo caso processo che tenga, è solo una follia. Per fare le riforme abbiamo bisogno di un consenso ampio, della partecipazione popolare, non basta una élite illuminata. Abbiamo bisogno di quello che De Gasperi definiva 'il soffio vitale', che io provo a identificare con la tensione che attraversa i cittadini europei all’unità".