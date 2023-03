Home > Askanews > Ue, Pozzolo (FdI): Italia a sostegno dell'Ucraina Ue, Pozzolo (FdI): Italia a sostegno dell'Ucraina

Roma, 22 mar. (askanews) – “La posizione italiana in merito al conflitto in Ucraina è chiara: siamo a fianco dei nostri alleati storici ma dobbiamo anche lavorare a una soluzione diplomatica. È importante per questo continuare a sostenere l’Ucraina sia sotto il profilo umanitario sia sul piano militare. Questa è una posizione di equilibrio che sta portando l’Italia ad avere ruolo di protagonista in Europa”, ha dichiarato l’On. Emanuele Pozzolo, membro della Commissione Affari Esteri, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. “L’Europa è la nostra casa comune. E come tutte le case ci sono i muri, che sono i nostri confini che vanno protetti, e le porte, che sono i ponti verso gli altri Paesi. Proprio di ponti si sta occupando il governo cercando di riportare l’Italia ad avere un ruolo centrale tra i paesi del Mediterraneo per affrontare, per esempio, il tema dell’immigrazione che non può essere un tema solo italiano ma deve considerato una priorità europea”, ha concluso Pozzolo.

