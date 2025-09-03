Ue, presentato accordo per scambi commerciali con paesi Mercosur

Bruxelles, 3 set. (askanews) – La Commissione europea ha presentato le sue proposte per un nuovo accordo commerciale con l’area del Mercosur, un’intesa che si inserisce nella strategia di Bruxelles per diversificare i canali di scambio nell’ambito delle tensioni geopolitiche globali e di quelle con l’amministrazione Trump e la politica Usa dei dazi.

L’intesa riguarda Messico, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Secondo i propositi di Bruxelles, creerà la maggiore area di libero scambio commerciale al mondo coinvolgendo 700 milioni di consumatori. Il testo deve essere approvato da almeno 15 dei 27 Stati membri dell’Ue e dal Parlamento europeo, per essere formalmente adottato. A sostenere l’accordo c’è un’ampia maggioranza di paesi, guidati dalla Germania, desiderosi di diversificare il commercio al di fuori degli Stati Uniti.

L’accordo prevede che i paesi del Mercosur eliminino progressivamente i dazi all’importazione sul 91% dei prodotti dell’Ue, tra cui automobili, prodotti chimici, vino e cioccolato. Contraria la Francia, con gli agricoltori preoccupati che chiedono si prevedano “solide” misure di salvaguardia a tutela dei loro interessi.

Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’Ue, ha dichiarato a Bruxelles: “La Commissione ha presentato oggi le proposte per i nuovi accordi con il Mercosur e il Messico. Quello con il Mercosur sarà il più grande accordo commerciale dell’Ue fino ad oggi, un’area di libero scambio con 700 milioni di consumatori. Si tratta di un patto commerciale fondamentale e di un passo strategico per l’influenza globale dell’Europa”.