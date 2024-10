Ue: pressing Meloni su rimpatri sicuri rifugiati siriani, 'sia priorità'

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Nel corso degli scambi avuti oggi a Bruxelles e in occasione del Vertice Med9 della scorsa settimana a Cipro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sostenuto quanto indicato nelle conclusioni del Consiglio europeo dell’aprile 2024, ovvero la necessità di creare le condizioni per un rimpatrio sicuro, dignitoso e volontario in Siria dei rifugiati siriani così come definito da UNHCR. L’esigenza emersa già in aprile oggi è ancora più pressante, rimarcano fonti italiane, visti gli sviluppi regionali che stanno spingendo centinaia di migliaia di rifugiati siriani presenti in Libano, ma anche decine di migliaia di cittadini libanesi a cercare riparo in Siria. Il ritorno sicuro, dignitoso e volontario in Siria dei rifugiati siriani deve costituire una nostra priorità.

UNHCR è l’attore di riferimento in questo sforzo e dobbiamo sostenerlo, sia politicamente, sia finanziariamente, attraverso un investimento importante nell’assistenza immediata, riferiscono le stesse fonti riportando la posizione italiana. L’Italia ha chiesto una revisione della strategia UE per la Siria già nello scorso luglio ed il lavoro che sta facendo la Commissione europea al riguardo è fondamentale, viene infine rimarcato.