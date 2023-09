Ue: Procaccini (Fdi-Ecr), 'rafforzare presenza conservatori per affermare identità europea'

Ue: Procaccini (Fdi-Ecr), 'rafforzare presenza conservatori per affermar...

Ue: Procaccini (Fdi-Ecr), 'rafforzare presenza conservatori per affermar...

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "L’Europa deve poter affermare la propria agenda politica e i propri valori dal punto di vista culturale e sociale. E’ quindi importante che i conservatori possano rafforzare la propria presenza al Parlamento europeo con le prossime elezioni. Per noi di F...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "L’Europa deve poter affermare la propria agenda politica e i propri valori dal punto di vista culturale e sociale. E’ quindi importante che i conservatori possano rafforzare la propria presenza al Parlamento europeo con le prossime elezioni. Per noi di Fratelli d’Italia e dell’Ecr, l’Unione Europea dovrebbe essere meno invadente rispetto alla quotidianità dei cittadini e occuparsi solo di grandi questioni geopolitiche, in modo da valorizzare il ruolo delle nazioni al suo interno". Così il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo ed eurodeputato di Fratelli d'Italia, Nicola Procaccini, in conclusione delle giornate di studio del gruppo Ecr che si sono svolte ieri e oggi a Madrid.

I lavori si sono aperti ieri con il saluto dei copresidenti del gruppo Ecr Ryszard Legutko e Nicola Procaccini. Durante le due giornate, alle quali hanno partecipato numerosi eurodeputati in rappresentanza delle varie delegazioni nazionali che fanno parte del gruppo, si è discusso di protezione dei confini, di energia, industria e ambiente, di Ue-Iberosfera e del presente e del futuro dell’Europa.

"Le giornate di studio del gruppo Ecr – conclude Procaccini – rappresentano un importante momento di riflessione e di confronto sui temi al centro dell’attualità europea e sul programma che i conservatori vogliono proporre all’attenzione dei cittadini in vista delle elezioni".