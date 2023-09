Ue: Prodi, 'errore enorme frase Meloni su Gentiloni, il potere ce l'ha il Consiglio'

Roma, 16 set (Adnkronos) - In Europa "il potere è passato al Consiglio, è cambiato il centro del potere ed è un errore enorme quello che ha fatto la Meloni, lei si riferiva alla Commissione. Però lo capisco, lei pensa che anche la Commissione debba schierarsi con le ...

Roma, 16 set (Adnkronos) – In Europa "il potere è passato al Consiglio, è cambiato il centro del potere ed è un errore enorme quello che ha fatto la Meloni, lei si riferiva alla Commissione. Però lo capisco, lei pensa che anche la Commissione debba schierarsi con le nazioni invece il commissario giura sulla fedeltà all'Ue e non all'Italia. E' una frase sbagliatissima ma nessuno dice 'oibò'. Che Gentiloni debba parlare per l'Italia è assolutamente sbagliato, ma è comprensibile". Lo ha detto Romano Prodi alla Summer school di Scuola di politiche a proposito delle polemiche su Paolo Gentiloni.