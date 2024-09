Ue: Rampelli, 'congratulazioni a Raffaele Fitto'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Congratulazioni al neovicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. Questo prestigioso incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale delle sue competenze e dedizione alla crescita dell’Italia, ma anche un'opportunità per...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Congratulazioni al neovicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto. Questo prestigioso incarico rappresenta non solo un riconoscimento personale delle sue competenze e dedizione alla crescita dell’Italia, ma anche un'opportunità per rafforzare il ruolo dell'Italia in Europa. La sua esperienza sarà fondamentale per affrontare le sfide per una nuova idea di Europa. Auguro a Raffaele Fitto il massimo successo nel suo mandato". Lo dichiara il vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli.