Ue: Regimenti-De Meo (FI), 'via libera fondi Fesr Lazio per 1,8 mld ottima notizia'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “La decisione della Commissione europea di approvare il programma operativo regionale del Lazio per l’impiego del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, per un importo complessivo di 1,8 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, rappresenta un’ottima notizia e dimostra quanto il nostro Paese stia dimostrando all’Europa in termini di credibilità ed efficienza.

Auspichiamo analoghi provvedimenti anche in favore di altre regioni”. Così gli eurodeputati di Forza Italia Luisa Regimenti e Salvatore De Meo.

“Si tratta – proseguono – di un’importante boccata d’ossigeno in favore degli Enti locali e delle piccole e medie imprese, che in questi mesi stanno subendo pesanti colpi dalla crisi energetica, in aggiunta alle ripercussioni economiche derivanti dalla pandemia".

"Gli investimenti possibili con l’utilizzo dei fondi saranno infatti impegnati in ricerca e innovazione nel supporto alla competitività delle Pmi, oltre che nell’ambito della transizione verde, garantendo quindi efficientemente energetico, sviluppo dell’economia circolare e mobilità sostenibile.

Il risultato appena ottenuto è frutto anche del grande lavoro svolto in quest’ambito dal Partito popolare europeo, del quale Forza Italia rappresenta una componente determinante”.