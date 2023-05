Ue: Renew Europe/Pde simbolo unitario a europee, firmato memorandum

Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “Un simbolo unitario di Renew Europe che potrà essere utilizzato per le prossime elezioni europee, la possibile designazione di uno o più candidati leader comuni, l'organizzazione di eventi europei nell'ambito della campagna elettorale, l'adozione di un carta di valori e principi comuni di Renew Europe che affianchi i manifesti dei singoli partiti dell’alleanza”. È il memorandum firmato nei giorni scorsi Bruxelles per dare vita ad una piattaforma elettorale di Renew Europe, tra l'Edp – Partito Democratico Europeo, l'Alde e Renaissance ed i partiti affiliati.

Il documento è stato firmato da Sandro Gozi (segretario generale del Pde), Stephane Sejourne (Presidente di Renew Europe e Segretario generale di Renaissance), Timmy Dooley e Ilhan Kyuchyuk (co-Presidenti Alde).

Secondo Gozi, “il memorandum d'intesa è un grande passo avanti in vista delle prossime elezioni europee in quanto creerà una base operativa su cui potremo impegnarci per la campagna elettorale. Renew Europe dimostra così di sapersi strutturare al meglio per un grande risultato alle prossime elezioni europee del 2024”.