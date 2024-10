Ue: Renzi, 'Fitto? E' stata Meloni contro Italia nel 2019 e 2014'**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) – "Sulla vicenda di Fitto noi siamo d'accordo con il richiamo che fa la Meloni del 2024, ma la Meloni del 2024 non è d'accordo con la Meloni del 2019 e del 2014, quella che nel 2019 chiamò alla piazza contro il commissario Gentiloni e nel 2014 definì il la nomina dell'alto rappresentante un inutile pennacchio. Si può cambiare idea ma non attaccare gli altri: contro l'Italia fu la Meloni in quegli anni, come nel 2016 quando unica chiese le dimissioni di Mogherini. Dice che la nomina di Fitto è storica ma se è storia aver nominato il vicepresidente della commissione, che è aver nominato il presidente della commissione? E' oltre la storia? E' la leggenda?". Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.