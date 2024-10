**Ue: Renzi, 'Meloni solito incrocio tra Wonder Woman e Calimero'**

**Ue: Renzi, 'Meloni solito incrocio tra Wonder Woman e Calimero'**

Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Ancora una volta da Meloni un incrocio tra Wonder Woman e Calimero". Così Matteo Renzi al Senato per le comunicazione della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. ...