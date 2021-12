Ue: Ricci, 'da città e sindaci può arrivare grande spinta europeista' (2)

(Adnkronos) – Il Covid-19, "ha rafforzato il ruolo dei sindaci e il rapporto con i cittadini in tutte le città europee, siamo stati il front office dello Stato sul territorio. Il fatto che il 70% dei sindaci siano progressisti e riformisti è la dimostrazione che la linea del rigore nella gestione della pandemia ha funzionato anche dal punto di vista elettorale", prosegue Ricci

Sulla legge elettorale e la decisione di Letta di rinviare la discussione post elezione del Presidente della Repubblica, Ricci commenta: "Avrei preferito farlo prima, abbiamo una legge che non rappresenta il sistema politico italiano ed europeo in questa fase storica" e sul Quirinale: "Abbiamo bisogno di eleggere un Presidente della Repubblica a grandissima maggioranza, europeista e dobbiamo dare grande stabilità alla legislatura per non perdere la grande opportunità del PNRR".