Ue: risoluzione Pd, 'accesso a risorse finanziarie solo con rispetto stato di diritto'

Roma, 21 mar (Adnkronos) – Il Senato impegna il governo "a riaffermare il principio del rispetto dello stato di diritto da parte degli Stati membri per l’accesso alle risorse finanziarie dell’Unione Europea". Lo si legge nella risoluzione del Pd depositata al Senato per le comunicazioni della premier in vista del Consiglio Ue.